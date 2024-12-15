Ferdi Tayfur'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi istendi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE OĞLU BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ

2020 yılında diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a, 55 yaşındaki oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatını sürdüren Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından ise baba kız arasındaki tartışmalar mahkemeye taşınmış; bu süreçte iki cepheden de karşılıklı açıklamalar yapılmıştı.

Kaynak: AA