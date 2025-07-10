Jennifer Lopez’den Antalya Konseri Öncesi Hayranlarına Büyük Sürpriz
Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da vereceği konser öncesinde hayranlarına videolu bir sürpriz hazırladı. Ünlü şarkıcı çektiği bir video ile heyecanını sevenleriyle paylaştı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dünyaca ünlü 55 yaşındaki pop yıldızı Jennifer Lopez’in Türkiye’de İstanbul ve Antalya’da sahne alacağı öğrenilmiş, binlerce hayranı konser biletleri için sıraya girmişti.
İstanbul konserinin tarihi ertelenerek değişen Lopez’in Antalya konserinin 23 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.
HAYRANLARINA SÜRPRİZ
Doğum gününden 1 gün önce Antalya'da konser vermeye hazırlanan ünlü yıldız, hayranlarına video ile seslendi. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, bu adımıyla Türkiye konseri öncesi hayranlarını sevindirdi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: