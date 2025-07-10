Jennifer Lopez’den Antalya Konseri Öncesi Hayranlarına Büyük Sürpriz

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da vereceği konser öncesinde hayranlarına videolu bir sürpriz hazırladı. Ünlü şarkıcı çektiği bir video ile heyecanını sevenleriyle paylaştı.

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Dünyaca ünlü 55 yaşındaki pop yıldızı Jennifer Lopez’in Türkiye’de İstanbul ve Antalya’da sahne alacağı öğrenilmiş, binlerce hayranı konser biletleri için sıraya girmişti.

Jennifer Lopez’den Antalya Konseri Öncesi Hayranlarına Büyük Sürpriz - Resim : 1

İstanbul konserinin tarihi ertelenerek değişen Lopez’in Antalya konserinin 23 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

HAYRANLARINA SÜRPRİZ

Doğum gününden 1 gün önce Antalya'da konser vermeye hazırlanan ünlü yıldız, hayranlarına video ile seslendi. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, bu adımıyla Türkiye konseri öncesi hayranlarını sevindirdi.

6 Yıl Aradan Sonra Antalya’ya Geliyor! İşte Jennifer Lopez'i Dinlemenin Bedeli6 Yıl Aradan Sonra Antalya’ya Geliyor! İşte Jennifer Lopez'i Dinlemenin BedeliMagazin

Jennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya ÇıktıJennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya ÇıktıMagazin

Kaynak: AA

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