Hollywood'un Usta Oyuncusuydu... Geleceğe Dönüş'ün Yıldızı Hayatını Kaybetti

'Geleceğe Dönüş 3' filmindeki barmen rolüyle hafızalara kazınan Amerikalı aktör Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol alan ünlü oyuncunun ölümü Hollywood’da üzüntü yarattı.

Hollywood’un tanınmış karakter oyuncularından Matt Clark, 89 yaşında yaşamını yitirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Clark, Pazar sabahı Teksas’ın Austin kentindeki evinde, geçirdiği omurga ameliyatının ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Clark’ın ölüm haberini ailesine dayandıran TMZ, usta oyuncunun uzun ve üretken bir kariyerin ardından yaşamını yitirdiğini aktardı.

'GELECEĞE DÖNÜŞ 3' İLE HAFIZALARA KAZINDI

Clark, özellikle kült bilim kurgu serisinin üçüncü filmi olan “Geleceğe Dönüş III” (Back to the Future Part III)’te canlandırdığı barmen karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Sinema kariyeri boyunca çok sayıda yapımda yer alan Clark, Clint Eastwood ve John Wayne gibi Hollywood’un efsane isimleriyle aynı projelerde rol aldı.

Usta oyuncu, 1984 yapımı “The Adventures of Buckaroo Banzai: Across the Eighth Dimension” gibi filmlerin yanı sıra, “Bonanza” ve “Dynasty” gibi popüler televizyon dizilerinde de performans sergiledi.
Clark ayrıca “Grace Under Fire” dizisindeki rolüyle televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı bir isim haline geldi.

'ŞÖHRET DEĞİL, İŞİNİ SEVDİ'

Ailesinin açıklamasına göre Matt Clark, meslek hayatı boyunca meslektaşları tarafından saygı gören bir oyuncuydu. Ancak Clark’ın hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadığı, asıl tutkusunun oyunculuk olduğu vurgulandı.

Ailesi, Clark’ın kariyerini “başarılı” olarak tanımlarken, usta oyuncunun “kendi şartlarıyla yaşadığı ve hayatını da bu şekilde noktaladığı” ifadelerini kullandı.

