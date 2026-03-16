'Domuz eti' Sahnesiyle Tepki Çekmişti: O Dizi Final Yapıyor

'Domuz eti' sahnesiyle infiale neden olan 'Aynı Yağmur Altında' isimli dizi final kararı aldı. Dizinin son bölümü 22 Mart Pazar günü yayınlanacak.

ATV'nin Baba Yapım imzalı dev kadrolu dizisi "Aynı Yağmur Altında" 7. bölümüyle final kararı aldı.

ATV'de pazar akşamı yayınlanan dizide, Mine Çayıroğlu’nun oynadığı Tülin karakterinin, muhafazakâr bir aileye "domuz eti" ikram ettiği sahne oldukça tartışılmış ve tepki çekmişti.

EKRANLARA VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tartışmalara neden olan ve beklenen ilgiyi göremeyen "Aynı Yağmur Altında" dizisi ekrana veda ediyor.

Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrollerini paylaştığı, Hülya Avşar, Levent Ülgen, Erkan Can ve Fikret Kuşkan gibi isimleri buluşturan dizi bu hafta ekrana gelecek 7. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Pedofilleri Tutukluyorlar Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Tutukluyorlar
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Pelin Karahan ile Bedri Güntay Boşanıyor mu? Evleri Ayırmışlardı, Açıklama Geldi Pelin Karahan ile Bedri Güntay Boşanıyor mu? Evleri Ayırmışlardı, Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den Hamaney İçin Kritik Telefon
Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz' Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret
Antalya Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri Kepez Kaymakamlığı'nda Silah Sesleri
'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi! Ailesinden Açıklama Geldi 'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası
Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Pedofilleri Tutukluyorlar Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Tutukluyorlar