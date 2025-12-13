Hollywood Filmlerinin Yıldızıydı: Ünlü Oyuncu New York’taki Evinde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pulp Fiction ve The Mask gibi ikonik yapımlarda unutulmaz kötü karakterlere hayat veren Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu New York'un Lower East Side bölgesindeki dairesinde ölü bulundu. Greene'in ölüm haberi, Hollywood ve sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

'ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞİL'

Mail Online'da yer alan habere göre Peter Greene'in cansız bedeni, 12 Aralık Cuma günü geç saatlerde evinde bulundu. Polis kaynakları, oyuncunun saat 15.25 sularında hareketsiz halde bulunduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıkladı. Yetkililer, ölümün şüpheli olmadığına dikkat çekerken kesin ölüm nedeninin adli tıp raporunun ardından netleşeceğini belirtti.

MENAJERİNDEN DUYGUSAL VEDA

Greene'in 10 yılı aşkın süredir menajerliğini yapan Gregg Edwards, acı haberi doğruladı. Edwards, oyuncu için, "Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Edwards ayrıca Greene'in dairesinde 24 saatten uzun süre müzik çaldığının komşular tarafından fark edilmesi üzerine sağlık kontrolü yapıldığını da aktardı.

KÖTÜ ADAM ROLLERİYLE TANINDI

Peter Greene, özellikle karizmatik ve ürkütücü kötü karakterleriyle tanındı. Menajeri Edwards, oyuncunun, The Mask (1994) filmindeki mafya lideri Dorian Tyrell, Pulp Fiction (1994)'daki sadist karakter Zed performanslarının kariyerinin zirvesi olduğunu söyledi.

HAYRANLARINDAN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Hayranları Greene'i, "Hollywood'un en unutulmaz karakter oyuncularından biri", "Çocukluğumuzun en korkutucu ama en etkileyici kötü adamı" sözleriyle andı.

Greene'in filmografisinde yaklaşık 95 yapım bulunuyor. Öne çıkan projeleri ise şöyle:

Laws of Gravity (1992)

Clean, Shaven (1993)

Blue Streak (1999)

Training Day (2001)

