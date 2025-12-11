Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'ye Katılacak? Tolga Karel’den Flaş İddia

Eski oyuncu Tolga Karel, medya dünyasında art arda yaşanan ifşalara dikkat çekti. Karel, Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028'de AK Parti milletvekili adayı olacağını iddia etti.

Eski oyuncu Tolga Karel, son dönemde medyada peş peşe yaşandığını belirttiği ifşalara daha önce dikkat çektiğini hatırlatarak yeni bir paylaşım yaptı.

'BU DAHA BAŞLANGINÇ'

"1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlayacak demiştim. Daha kimse konuşmazken... Bu tabii daha başlangıç" diyen Karel, bu kez Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili iddiasını gündeme taşıdı.

'2028'DE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI'

Karel paylaşımında, "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız. Ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun"" ifadelerine yer verdi.

