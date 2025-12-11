Yeşilçam Filmlerinin Unutulmaz Bestecisi Zafer Dilek Hayatını Kaybetti

Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir kaldırıldığı hastanede tedavi gören müzisyen Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam Filmlerinin Unutulmaz Bestecisi Zafer Dilek Hayatını Kaybetti
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen Zafer Dilek, kaldırıldığı Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde 81 yaşında yaşamını yitirdi. Dilek’in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı aile kabristanına defnedilecek.

Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinden Çarşambayı Sel Aldı, Çiçekler Ekiliyor, Yekte, Tokat Sarması, Dilo Dilo Yaylalar ve Çiçek Dağı gibi yapımların müziklerine katkıda bulunmuştu.

Kaynak: DHA

