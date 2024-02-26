Hazal Kaya ekranlara dönüyor: İşte yeni projesi

Oyuncu Hazal Kaya ekranlara dedektif rolüyle dönmeye hazırlanıyor.

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Hazal Kaya ekranlara dönüyor: İşte yeni projesi

Hazal Kaya yeni rolüne hazırlanıyor. Mart ayının sonunda sete çıkması planlanan polisiye türündeki dizide Hazal Kaya, bir dedektifi canlandıracak.

Hazal Kaya son dönemde en çok teklif alan oyuncular arasında.

Karga Seven imzalı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 2. Sezon çekimlerinin ardından güzel oyuncu aynı yapım şirketinin "Alı-Kara" dizisiyle el sıkışmıştı.

Alperen Duymaz’lı proje eylül sezonuna ertelenince Kaya, dijital projeleri gündemine aldı. Önce beIN Connect’in dijital platformu TOD için çekilecek "Zamanın Kapıları" dizisine sıcak baktığı konuşulan Hazal Kaya adres değiştirdi ve eski yapım şirketi Karga Seven’ın "Sorgu Odası"yla imza aşamasına geldi.

10 bölümden oluşan Sorgu Odası dizisi de TOD için hazırlanıyor. Mart ayının sonunda sete çıkması planlanan polisiye türündeki dizide Hazal Kaya, bir dedektifi canlandıracak. Ünlü oyuncunun partnerinin kim olacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.

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