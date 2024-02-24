Arka Sokaklar dizisinin kostümlerini taşıyan kamyon kayıplara karıştı: Set iptal edildi

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, her Cuma akşamı Kanal D’de izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yıldır ekranda olan polisiye dizisinin kostüm kamyonu ortadan kayboldu.

OYUNCULAR SETE ÇIKAMADI

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın ikinci ekibinin kostümlerinin yer aldığı kamyon ortadan kayboldu. Kamyonun sahibi olan sürücü de çekime gelmedi. Kamyon sahibine hiçbir şekilde ulaşılamayınca set iptal edilmek zorunda kalındı.

KOSTÜMLER YENİDEN ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; çekimlerde kullanılan kıyafetler ve çelik yelekler de kamyonun içinde bulunduğu için oyuncular sete çıkamadı. Dün yapılması planlanan çekim yarına ertelendi. Çekimlerde kullanılacak kostüm ve gerekli aksesuarlar yeniden alındı. Konuyla ilgili tutanak tutuldu ve yasal işlem başlatıldı.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Sinem Reyhan Kıroğlu, Cansu Fırıncı, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Hülya Kalebayır, Ali Haydar Çataltepe, Can Başak, Gaye Gürsel, Elvan Dişli, Perihan Ünlücan, Ece Aydemir, Gizem Terzi, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel ,Onurcan Sesli, Ada Baykan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan, Murat Yeşil, Garip Kont ve Mustafa Üstündağ.