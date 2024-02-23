Sağlık sorunları yaşayan Murat Dalkılıç, tüm konserlerini iptal etti

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları sebebiyle tüm konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Sağlık sorunları yaşayan Murat Dalkılıç, tüm konserlerini iptal etti

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konserlerini iptal ettiğini belirtti.

Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

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