Hayranlarını korkuttu: Demet Evgar, ödül törenine tekerlekli sandalyeyle geldi

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, Elle Style Awards gecesine tekerlekli sandalyeyle geldi. Evgar, ayağındaki yırtık nedeniyle tekerlekli sandalye kullandığını açıkladı.

Hayranlarını korkuttu: Demet Evgar, ödül törenine tekerlekli sandalyeyle geldi

Bahar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Evgar'ın ayağında yırtık oluştu. Sanatçı, Elle Style Awards gecesine tekerlekli sandalyeyle katıldı. "Ayağım set temposunda biraz yoruldu, yırtık var. Tam teşekkülü bir MR çekilmesi gerek ama iyiyim. Biraz nazar değdi" diyen başarılı oyuncu gecenin ilerleyen saatlerinde baston kullandı.

Son dönemde set ekibiyle kavga ettiği iddiasıyla gündeme gelen Demet Evgar ekibine teşekkür ederek aralarında bir sorun olmadığına vurgu yaptı ve "Yaptığım her işe müthiş bir sevdayla, tutkuyla tutunuyorum. Tutunamayacağım işleri kabul etmiyorum ama burada ekibin çok büyük kıymeti oluyor. Bu yükseliş kesinlikle kale gibi Bahar ekibine aittir. Bunu hiçbir zaman üstüme alabileceğim bir şey değil. Çünkü çok zevkli sürekli sinema filmi gibi yaratımın içinde olduğu ve birbirimize izin verdiğimiz ortam var. O yüzden nazar değmesi normal… Çok görülen bir şey değil çünkü bu tür bu tip işler…" dedi.

Hayranlarını korkuttu: Demet Evgar, ödül törenine tekerlekli sandalyeyle geldi - Resim : 1

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