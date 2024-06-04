Şarkıcı Kubat: Balmumu heykeli gibiyim!

Şarkıcı Kubat, Kıbrıs konseri öncesi yaptığı açıklamada kendini balmumu heykeline benzetti.

Şarkıcı Kubat: Balmumu heykeli gibiyim!

Önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde konser veren Kubat, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yazın gelmesiyle yoğun konser programının devam ettiğini söyleyen Kubat, "Balmumu heykeli gibiyim. Hiç değişmiyorum değil mi arkadaşlar? Çok yakında sürprizlerle geleceğim. Hiç tahmin etmediğiniz isimlerle düet yapacağım" dedi.

"Son zamanlarda erkek sanatçılar da estetik yaptırmaya başladı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna Kubat, "Kişi nasıl mutlu oluyorsa öyle yapmalı ben biraz bu konuda şanslıyım. Geçenlerde özel bir gece de sevgili Emel Sayın, 'Biraz bir şeyler mi yapmak lazım yaş ilerledi' dedi. En son bana baktılar, 'Ya sen hiç değişmiyorsun balmumu heykeli gibisin' dediler. Zamanı gelince minik minik dolgular, botoks olabilir. Deformasyona karşıyım, bambaşka bir insan oluyor tanınmıyorsun. O insan nasıl içine sindiriyor ben onun anlayamıyorum. Ama sindiriyorsa da olabilir. Ömür uzadı herkes genç kalmak istiyor" yanıtını verdi.

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