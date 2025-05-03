Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan Aşk Pozu... Roma-Paris Treninden Paylaştılar

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, tatillerine devam ediyor. Hakan Sabancı, sevgilisiyle Roma-Paris trenindeki fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşırken, çiftin paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan Aşk Pozu... Roma-Paris Treninden Paylaştılar

Televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden olan ünlü oyuncu Hande Erçel, hem kariyeri hem de aşk hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. "Güneşin Kızları", "Sen Çal Kapımı" ve "Aşk Laftan Anlamaz" gibi dizilerle şöhret olan, Instagram'daki milyonlarca takipçisi ve dünyanın birçok yerinden hayranlarıyla adından hep söz ettiren oyuncu, Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile de magazin gündeminden düşmüyor.

Her fırsatta mutluluklarını dile getiren ve birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, sık sık birlikte seyahat ederek bu pozlarını da paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Maldivler'e giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Asya tatilleri sonrasında da İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Tatillerine orada devam eden çift, yeni fotoğraflarını yayımladı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan Aşk Pozu... Roma-Paris Treninden Paylaştılar - Resim : 1

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Hakan Sabancı, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma-Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin romantik pozuna takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Sabancı'nın sayfasında çoğunlukla "Çok yakışıyorsunuz", "Ne zaman evleneceksiniz?" gibi yorumlar olduğu dikkat çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan Aşk Pozu... Roma-Paris Treninden Paylaştılar - Resim : 2

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993'te Balıkesir'de doğan Hande Erçel, 2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki rolüyle çıkış yakalarken, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de ekrana gelen Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ise büyük şöhret kazandı. 2019 yılında, TRT 1'de yayınlanan Halka dizisinde rol alan Erçel, 2020-2021 yılları arasında ise NOW'da yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu son olarak aynı kanalda yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz ile rol aldı.

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