Nostalji Rüzgarı... Doktorlar'ın Ela, Hasan ve Arslan'ı Bir Arada

'Doktorlar' dizisinin sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Dizide başrolü paylaşan Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan, sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Dizinin hayranları bu kareleri beğeni yağmuruna tuttu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Nostalji Rüzgarı... Doktorlar'ın Ela, Hasan ve Arslan'ı Bir Arada

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Doktorlar, 26 yıl sonra sevilen oyuncularını bir araya getirdi. Dizinin başrol oyuncuları Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Üçlü, bir basketbol maçı esnasında bir araya gelirken, Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından bu nostaljik buluşmayı takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüler, dizinin hayranlarını adeta geçmişe götürdü.

Nostalji Rüzgarı... Doktorlar'ın Ela, Hasan ve Arslan'ı Bir Arada - Resim : 1

DOSTLUKLARI SÜRÜYOR

Doktorlar dizisinde Ela, Hasan ve Arslan karakterlerine hayat veren Özilhan, Atacan ve Nas’ın arasındaki dostluk, yıllara rağmen devam ediyor. Yasemin Özilhan, dizinin ardından oyunculuğa veda etmiş, Melike Güner ise kariyerine devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Güner ile de bir araya gelen Özilhan, sosyal medya üzerinden buluşma anını takipçileriyle paylaşarak, "Sen anlat ben dinlerim" şeklinde bir not eklemişti.

ÖZİLHAN SOSYETEYE GİRDİ

Yıllar önce Doktorlar dizisinde izleyicilerle buluşan Yasemin Özilhan, şimdi sosyetenin tanınan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin Ela'sı olarak hafızalara kazınan Özilhan, evlenip oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat sürmeye başlamıştı.

Doktorlar Dizisinin Efsane İkilisinden Yıllar Sonra Bir İlk, Herkes Geçmişe GittiDoktorlar Dizisinin Efsane İkilisinden Yıllar Sonra Bir İlk, Herkes Geçmişe GittiMagazin

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