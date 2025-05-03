Restoran Çalışanı 'Beni Azarladı' Demişti: Yalın'dan O İddialara Yanıt

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yalın, son günlerde bir iddia nedeniyle gündeme geldi. Bir komedi programına katılan bir restoran çalışanı, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatarak, ünlü bir şarkıcının kendisini çalıştığı lüks restoranda azarladığını öne sürdü. Anlattığı kişinin Yalın olduğunu belirten genç kadın, yaşadığı hayal kırıklığını detaylarıyla paylaştı.

TEKNESİYLE RESTORANA GELDİ

İddiaya göre olay, üç yıl önce akşam servisine hazırlık yapılan bir restoranda yaşandı. Şarkıcının haber vermeden teknesiyle restorana geldiğini söyleyen kadın, henüz kendisine yer ayarlamadan Yalın’ın bağırmaya başladığını iddia etti.

'ÇALIŞANI AZARLADI' İDDİASI

"Her yer boş, nasıl yer bulamazsın!" diyerek müdürünü çağırdığını ve onun yanında azarlanmanın kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Ayrıca lüks bir ithal maden suyunun bulunmaması nedeniyle de yeniden tepki gösterdiğini belirtti. Genç kadın, "‘Kahramanınızla tanışmayın’ derler ya, işte tam da öyle bir hikâyeydi" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu hikâye, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı. Olayın kahramanı olarak isminin anılması üzerine Yalın, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayan sanatçı, bugüne kadar insanlara saygılı davranmaya özen gösterdiğini ve istemeden birini kırdığında da özür dilediğini söyledi.

Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." ifadelerini kullandı.