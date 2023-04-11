Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan Hababam Sınıfı serisinde rol alan Necati Demirel hayatını kaybetti. 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.

Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Resim : 1

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