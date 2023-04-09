Otelde kalan Nejat İşler: Evde yaşamam için ciddi ilişkim olması lazım

'Aile' dizisiyle gündemde olan oyuncu Nejat İşler, Socrates Dergi YouTube kanalında Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtladı. İşler programda, neden uzun süredir otelde yaşadığını açıkladı.

Bir dönem Gümüşlük’te yaşayan 51 yaşındaki İşler, “Otelde kalıyorum İstanbul’da. Benim evde yaşamam için ciddi bir ilişkimin olması, yani bir kadın olması ve onun bir ev istemesi gerek. Onun dışında evde yaşamayı canım çekmiyor" dedi.