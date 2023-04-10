Survivor'da bir yarışmacı diskalifiye edildi: Acun Ilıcalı'dan sert sözler

İsim vermeden konuşan Ilıcalı, "Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi. Ilıcalı'nın bahsettiği yarışmacının kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak bölümle belli olacak.

TV8'de yayınlanan Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 65. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ediyor.

"ŞİMDİ ARKADAŞLARINLA VEDALAŞMADAN AYRILABİLİRSİN"

Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullandı. Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.

Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gönderdiği ismin kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.