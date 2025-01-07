Gülseren Ceylan'ın TikTok Kazancı Dudak Uçuklattı! Sadece 10 Dakikada...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, yine çok ilginç açıklamalarda bulundu. Nişanlısı Mehmet Ali Erbil ile cinsel hayatlarından bahseden ve Erbil ile çok mutlu olduğu söyleyen Ceylan, bu kez de kazancıyla ilgili konuştu.

'EVİMİ GEZDİRMEMİ İSTİYORLAR'

Katıldığı bir yayında hayatını nasıl kazandığı sorulan Gülseren Ceylan, TikTok'ta yayın yaparak para kazandığını açıkladı.

Bunun nasıl olduğu konusunda detaylar sorulunca ise "İnsanlar hediye atıp 'Evinizi gezdirin' falan diyorlar. Mesela o yayında 10 dakikada 30 bin TL kazandım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi