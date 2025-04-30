Ferdi Tayfur’un Miras Davasında Büyük Şok! Mahkeme Sadece Birini Kabul Etti

Arabeskin güçlü sesi usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kaos yaratan mirasına ilişkin davanın ikinci duruşmasında 3 dosyadan sadece biri karara bağlandı. Mahkeme bir dosyayı kabul ederken, diğer 2 dosyanın duruşması ise 28 Mayıs'a ertelendi.

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Ferdi Tayfur’un Miras Davasında Büyük Şok! Mahkeme Sadece Birini Kabul Etti

2 Ocak’ta çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden arabeskin güçlü sesi sanatçı Ferdi Tayfur’un tartışma yaratan miras davasının ikinci duruşması dün gerçekleşti.

Ferdi Tayfur’un Miras Davasında Büyük Şok! Mahkeme Sadece Birini Kabul Etti - Resim : 1

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen davaya mirasçılardan bazıları ile avukatlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da katıldı.

Ferdi Tayfur’un Miras Davasında Büyük Şok! Mahkeme Sadece Birini Kabul Etti - Resim : 2

3 DOSYADAN BİRİ KARARA BAĞLANDI

Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sorarken, mirasçılar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini söyledi. Üç dava dosyasından sadece biri karara bağlandı. Diğer 2 dosyanın duruşması ise 28 Mayıs'a ertelendi.

Ferdi Tayfur’un Miras Davasında Büyük Şok! Mahkeme Sadece Birini Kabul Etti - Resim : 3

İLK DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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