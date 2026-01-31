Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Fenomen Mika Raun Can Tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mika Raun, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın ağrısı ve kanama şikayetiyle gittiği kontrolde; 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini açıklamıştı. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mika Raun
