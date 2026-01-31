Rapçi Blok3'ün Başı Dertte! Trafik Denetiminde Yakalandı, Ceza Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Kusura Bakma”, “Laf”, “Escobar” ve “Gelme İstemem” gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Blok3, İstanbul’da yapılan trafik kontrolünde polis ekiplerince durdurulduğu, yapılan kontrolde rapçinin ehliyetsiz olduğu ve 1.40 promil alkollü şekilde araç kullandığı iddia edildi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, gerçek adı Hakan Aydın olan rapçinin kullandığı araç trafikten men edildiği belirtildi. Aydın, işlemlerinin yapılması için Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İDARİ PARA CEZASI VE ADLİ SÜREÇ

İddialara göre rapçi Hakan Aydın'a;"Ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 23 bin 437 TL, "Alkollü araç kullanmak" suçundan ise 11 bin 629 TL olmak üzere toplamda 35 bin 66 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan Hakan Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçlamasıyla adli sürecin de başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Sabah