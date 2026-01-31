Rapçi Blok3'ün Başı Dertte! Trafik Denetiminde Yakalandı, Ceza Yağdı

Blok3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'ın, İstanbul’da trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü yakalandığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Rapçi Blok3'ün Başı Dertte! Trafik Denetiminde Yakalandı, Ceza Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Kusura Bakma”, “Laf”, “Escobar” ve “Gelme İstemem” gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Blok3, İstanbul’da yapılan trafik kontrolünde polis ekiplerince durdurulduğu, yapılan kontrolde rapçinin ehliyetsiz olduğu ve 1.40 promil alkollü şekilde araç kullandığı iddia edildi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, gerçek adı Hakan Aydın olan rapçinin kullandığı araç trafikten men edildiği belirtildi. Aydın, işlemlerinin yapılması için Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İDARİ PARA CEZASI VE ADLİ SÜREÇ

İddialara göre rapçi Hakan Aydın'a;"Ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 23 bin 437 TL, "Alkollü araç kullanmak" suçundan ise 11 bin 629 TL olmak üzere toplamda 35 bin 66 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan Hakan Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçlamasıyla adli sürecin de başlatılacağı öğrenildi.

Güllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay Ortaya Çıktı: Her Şeyi Değiştirecek Ses Kaydı DosyadaGüllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay Ortaya Çıktı: Her Şeyi Değiştirecek Ses Kaydı DosyadaYaşam

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı KararıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme:
Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan Aşkında Soğuk Rüzgarlar: Büyük Aşk Bitti mi? Ünlü Çiftin Aşkında Soğuk Rüzgarlar! Aşk Bitti mi?
Defne Samyeli: Bu Binada Bin Kişi Yaşıyor, Bu Bir İhbardır... 'Bu Bir İhbardır...'
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Yeşilçam Yıldızı 'Son Çare' Dedi: Allah Yardım Ederse Kurtulurum Yeşilçam Yıldızı 'Son Çare' Dedi...
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama