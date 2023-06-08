Fatih Terim ve Kıvanç Tatlıtuğ buluşması: Sosyal medya yıkıldı

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

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Fatih Terim ve Kıvanç Tatlıtuğ buluşması: Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Fatih Terim, uzun süre gündemin zirvesinde yer almıştı. Terim, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

HEMŞEHRİSİ İLE BULUŞTU

Türk futbolunun efsanesi ismi Terim, hemşerisi Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. Terim, buluşmadan bir kare paylaştı. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

Fatih Terim ve Kıvanç Tatlıtuğ buluşması: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 1

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