'Antidepresan' ile ödül alan Mabel Matiz'den 'Onur Ayı' kutlaması

"Antidepresan” isimli şarkısı yılın şarkısı seçilen Mabel Matiz, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Onur Ayımız kutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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Powertürk Ödülleri’nde, “Antidepresan” isimli şarkısı "En güçlü şarkı" seçilen Mabel Matiz, AKM’de düzenlenen törende ödülünü aldı. “Onur Ayımız kutlu olsun” diyen sanatçı, törende kısa bir konuşma yaptı.

Matiz, şu ifadeleri kullandı: “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı yazan dostum Mert Demir’e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şarkıyı yazdığın ve benle paylaştığın için. Son olarak Onur Ayımız kutlu olsun diyorum.”

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