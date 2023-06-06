Nilsu Berfin Aktaş'ın hayranları yıkıldı... FOX TV'de daha yeni dizisi başlayacaktı

FOX TV ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Yaz şarkısı dizisi için şimdiden hazırlıklar başladı bile. Dizinin kadrosunda çok sayıda ünlü oyuncu da yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaz Şarkısı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'ten boşanmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

MAGAZİN DÜNYASINI KARIŞTIRAN GELİŞME! SOSYAL MEDYADAN İTİRAF ETTİ

Nilsu Berfin Aktaş, Ankara’da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor. Avukatına boşanma davası açması için talimat veren Aktaş’ın bu kararı ayrı yaşadığı eşini çileden çıkardı. Sertçelik, Aktaş’la ilgili peş peşe karalayıcı paylaşımlar yaptı.

Ancak daha sonra Serdar Sertçelik, yaptığı paylaşımlardan pişman oldu ve “Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin” paylaşımı yaptı.

YAZ ŞARKISI DİZİSİNİN SETİ DE BAŞLADI

FOX TV ekranında yayımlanacak, başrollerini Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can'ın paylaşacağı Pastel Film imzalı 'Yaz Şarkısı' dizisi ilk kez sete çıktı.

Son olarak aynı kanalda yayımlanan, 'Bir Peri Masalı' adlı dizide rol alan Mustafa Mert Koç ve Show TV'de yayımlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' adlı dizide rol alan Nilsu Berfin Aktaş'ı başrolde buluşturan dizide birçok usta isimde oynayacak.

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği, Ramazan Demir'in senaryosunu kaleme adlığı dizide; Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi başarılı oyuncular buluştu.