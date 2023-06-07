'Melisa Aslı Pamuk ile Altay Bayındır aşk yaşıyor' iddiası

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ın, oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşadığı ve 3 aydır ilişkilerinin devam ettiği ifade edildi.

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'Melisa Aslı Pamuk ile Altay Bayındır aşk yaşıyor' iddiası

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve son maçlarda kadroda yer alamayan 25 yaşındaki Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır ile 32 yaşındaki oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak ilişki yaşadıkları öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; görüşmek için genellikle Anadolu yakasında sakin yerleri tercih eden sevgililer birlikte tatile de çıkacak.

Melisa Aslı Pamuk, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç'tan bir yıllık beraberliğin ardından Kasım 2022'de ayrılmıştı.

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