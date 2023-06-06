Filiz Akın son durumunu paylaştı: Hâlâ iyileşmiş değilim

Geçtiğimiz aylarda sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olan Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. İyileşme sürecinde olan Akın, hasta yatağından bir anını paylaşarak "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen böyle değilim ama hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır..." ifadelerini kullandı.

Akın, geçtiğimiz yıl akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, daha sonra normal odaya alınmıştı. Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.