Evim Şahane'nin mimarı Selim Yuhay: Yaptığım Evlere Gitmekten Korkuyorum

Bir dönemin en popüler programlarından Evim Şahane'nin sunuculuğunu ve mimarlığını yapan Mimar Selim Bey olarak tanınan Selim Yuhay, Youtube'ta yayınlanan bir programa konuk oldu.

Evim Şahane programında yaşadıklarını anlatan Yuhay, açıklamalarıyla gündem oldu.

"KORKUYORUM"

Evlerini yeniletmek için programa katılanların sade ev isteğini umursamayıp abartılı seçimleriyle ünlü isim, "Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum. Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür" diye konuştu.

Yuhay, iki ayrı bölümde satırla kovalandığını ve balkondan atladığını söyledi.