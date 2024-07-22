Orlando Bloom'un Rolü Ozan Dolunay'ın Oldu!
TRT 1'in fenomen dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”nin ikinci sezon çekimleri ağustosta başlayacak. Oyuncu Ozan Dolunay, dizinin yeni sezonunda, Orlando Bloom’un Cennetin Krallığı” filminde canlandırdığı "Ibelinli Balian" karakterini oynayacak.
Akli Film’in yapımcılığını üstlendiği TRT 1 dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”nin ikinci sezonunda hikaye yenilenecek. Yönetmen Sedat İnci’nin çektiği dizinin yeni sezonuna oyuncu Ozan Dolunay iddialı bir rolle dahil olacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ozan Dolunay’ın 2005 yapımı “Cennetin Krallığı” filminde Orlando Bloom’un hayat verdiği "Ibelinli Balian" rolüyle seyirci karşısına çıkacağı konuşuluyor.
Bizans aksının da yenileneceği dizide Dilin Döğer’in ayrılığının ardından başrol oyuncusu Uğur Güneş’e yeni bir partner gelecek.
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