Emre Belözoğlu'ndan Şaşırtan 'Volkan Konak' İtirafı, Bugüne Kadar Kimse Duymamış

Kuzey’in Oğlu olarak tanınan usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada rahatsızlanarak kalp krizi geçirmiş, ardından hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Karadeniz şarkılarının güçlü sesi Volkan Konak’ın ölümü herkesi yasa boğarken, ünlü isimlerden taziye mesajları da art arda sıralanmıştı.

KUZENİYMİŞ

Konak’a veda eden isimlerden biri de eski futbolcu, Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu oldu. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Emre Belözoğlu şu notu düştü: Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı. Çok üzgünüm yüce Mevlam mekanını cennet eylesin.

'VOLKAN ABİ BÜYÜK BİR SES'

Belözoğlu, 2014 yılında yaptığı bir açıklamada ise aralarındaki bağa ilişkin şunları söylemişti: Evet, ikimiz de Maçkalı'yız ve kuzeniz ama bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktur. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz. Volkan Abi, büyük bir ses ve kendisini çok severim.

Kaynak: Haber Merkezi