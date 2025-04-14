Ediz Hun İlk Kez Açıkladı! 'Kansere Yakalandım'

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ediz Hun, geçtiğimiz yıl ortaya atılan kanser iddialarını doğruladı. Usta sanatçı, kemoterapi tedavisi gördüğünü ve ameliyat olduğunu açıklayarak kanseri yendiğini ilk kez açıkladı.

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Ediz Hun İlk Kez Açıkladı! 'Kansere Yakalandım'

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Ediz Hun, 84 yaşında olmasına rağmen sağlıklı ve zinde görünümüyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Geçen sene kanser olduğu iddialarıyla gündeme gelen ancak bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan usta sanatçı, katıldığı bir konferansta ilk kez bu iddiaya yanıt verdi.

Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri isimli konferansta Ediz Hun, kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini ilk kez anlatarak, "21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Ama çok şükür hepsi gitti" dedi. Kemoterapi tedavisi gördüğünü doğrulayan sanatçı, "Kendime fazla güvendiğim için oldu. Ameliyat oldum ve şimdi iyiyim. Bir problem yok" diye konuştu.

Ediz Hun İlk Kez Açıkladı! 'Kansere Yakalandım' - Resim : 1

'SPOR VE BESLENME ÇOK ÖNEMLİ'

Sağlıklı yaşam hakkında da görüşlerini paylaşan Ediz Hun, düzenli olarak B vitamini ve balık yağı aldığını söyleyerek bunun önemini vurguladı. Beslenmenin tek faktör olmadığını da dile getiren sanatçı, kalbini yormadan sporu asla ihmal etmemeye çalıştığından bahsetti.

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Kanserle Savaştığı İddia Edilmişti: Ediz Hun'dan Sevindiren HaberKanserle Savaştığı İddia Edilmişti: Ediz Hun'dan Sevindiren HaberKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

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Ediz Hun Yeşilçam Kanser
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