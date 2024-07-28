Kanserle Savaştığı İddia Edilmişti: Ediz Hun'dan Sevindiren Haber

Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un bir süredir kanserle savaştığı iddia edilmişti. Ediz Hun, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Kanserle Savaştığı İddia Edilmişti: Ediz Hun'dan Sevindiren Haber

Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'un bir süredir kanserle mücadele ettiği iddia edildi.

Kanserle Savaştığı İddia Edilmişti: Ediz Hun'dan Sevindiren Haber - Resim : 1

Bu haberler üzerine Hun cephesinden sevindiren açıklama geldi. Sanatçının kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.

Kanserle Savaştığı İddia Edilmişti: Ediz Hun'dan Sevindiren Haber - Resim : 2

EDİZ HUN KİMDİR?

Ediz Hun 22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hun , Türk oyuncu ve eski milletvekilidir.

Ediz Hun, Avusturya Lisesini bitirmesinin ardından bir süre Almanya'da üniversite eğitimi aldı. 1963 senesinde Ses dergisinin açtığı yarışmaya başvurdu ve Genç Kızlar isimli film ile sinema dünyasına adımını attı. Birçok filmde oynayan Ediz Hun, 1970'li yılların ortalarından itibaren Yeşilçam'da başlayan erotik filmler furyasında yer almak istemediği için sinemayı bıraktı. Daha sonra Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezuniyetini aldı.

1991-1993 seneleri arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 seneleri arasında ANAP milletvekilliği yaptı. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yaptı. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçimlerde meclise girdi.

3 Ocak 1973 tarihinde Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten Bengü (d. 1974) ve Burak (d. 1981) isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi.

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Ediz Hun Yeşilçam Kanser
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