Oyuncu Uğur Taşdemir Hayatını Kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti.

Taşdemir'in vefat haberini Oyuncular Sendikası, X hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

Uğur Taşdemir 20 Ekim 1965 tarihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Uğur Taşdemir, daha sonra Masal Gerçek Tiyatrosu, Deneysel Sanatlar Merkezi gibi çeşitli topluluklara dahil oldu. Şehir Tiyatrosu'nda da görev alan Uğur Taşdemir, 2005'te Çığır Sahne'de, 2006'da da Tiyatro Fora kadrosunda bulundu. Televizyon reklamlarının yanı sıra birçok dizi ve sinema filminde de rol aldı.

Uğur Taşdemir seslendirme çalışmalarına da devam etti. Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yaptı. Bir dönem Federal Film Akademi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde seslendirme dersleri verdi.