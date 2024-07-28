Teoman'dan Konser Anında Tepki Çeken Hareket

Rock müzik sanatçısı Teoman Bodrum Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Yıldız isim, konser anında alanda bulunan tarihi lahitin üzerine yattı. Yatmadan hemen önce, "Şunu koymasalar çok iyi olacaktı ya" diyen Teoman'ın, bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Teoman'ın bu hareketi sosyal medya kullanıcılarının bir bölümünden tepki aldı.

Teoman'dan Konser Anında Görülmemiş Hareket pic.twitter.com/QlAs2hgUrs — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 28, 2024

İzleyenler gördüklerine inanamazken, bu görüntüler akıllara Yıldız Tilbe'nin de yakın zamanda aynı yapı üzerine çıkmak istediğini fakat görevliler tarafından engellenmesini getirdi.