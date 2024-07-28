Bodrum'da 'Edebiyat' Rüzgarı

Bodrum Ramada Resort Wyndham’da 26 ve 27 Temmuz günlerinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği 3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri’ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Livaneli Vakfı Kurucusu Zülfü Livaneli başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sanatçılar Sıla Gençoğlu, Teoman Yakupoğlu, Harun Tekin, müzikolog Henning Schmiedt, Paris Konstantinidis, Livaneli Vakfı yönetimi, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdiresi Aleksandra İlina, sanat camiasının tanınan isimleri, STK’lar, oda ve birlikler, siyasi parti temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

SÜRPRİZ DÜET ŞAŞIRTTI

“Edebiyat ve Müzik” temasıyla yapılan etkinliğin ilk gününde INA Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde açılış kokteyli düzenlendi. Kokteylde Başkan Aras, Başkan Mandalinci, Zülfü Livaneli ve Harun Tekin ile İngiltere Türkiye Eski Büyükelçisi Peter Westmacott açılış konuşmalarını yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın klasik müzik sunumunu dinleyen konuklar, Sıla Gençoğlu ve Zülfü Livaneli’nin sürpriz düetiyle keyifli dakikalar yaşadı.

İkinci gün etkinliklerinde ise iki oturum halinde “Edebiyat ve Müzik” konuşuldu. Açılış konuşmalarının gerçekleştiği ikinci gün etkinliğinde, Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak, edebiyat ve müziğin tarih boyunca ilişki içerisinde olduğunu belirterek, “Akdeniz Edebiyat Günlerinin 3'üncüsünü düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile tüm belediye çalışanlarına iş birlikleri için teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İHA