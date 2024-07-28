Yıldız Sarayı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu: Metrelerce Kuyruk Oluştu

II. Abdulhamit’in Osmanlı’yı yaklaşık 30 sene yönettiği Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyon çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 20 Temmuz'da ziyaretçilerine kapılarını açmıştı. Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar Yıldız Sarayı'nı ziyaret etmek için Beşiktaş'a geldi.

Sabah saat 09.00'da kapılarını açan müze girişinde vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Öğle saatlerine kadar müzeyi 6 bin kişinin ziyaret etti. Yıldız Sarayı, açıldığı günden itibaren bir haftada içinde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Saray,1 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

'İNSANIN TARİHİNİ YAKINDAN GÖRMESİ, İNCELEMESİ ÇOK GÜZEL'

Canan Demir, tarihi yakından incelemenin güzelliğine dikkat çekerek, “Sabah geldik 1,5 saat kadar sıra bekledik ondan sonra da sarayı gezdik. İnsanın tarihini yakından görmesi, incelemesi çok güzel bir şey. İnsan tarihini gördükçe ne kadar güzel bir ülkeye sahip olduğunun farkında olabiliyor. Buraları bize göstermek için bize fırsat verenlere de ayrıca çok teşekkür ederiz çok güzel bir geziydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA