Şarkıcı Doğuş'u Yıkan Ölüm! Acı Haberi Duyurdu: Meleğimizi Kaybettik

Ünlü şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kayınvalidesinin vefat ettiğini açıkladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Şarkıcı Doğuş'u Yıkan Ölüm! Acı Haberi Duyurdu: Meleğimizi Kaybettik

2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen pop müziğinin güçlü sesi Doğuş, eşiyle birlikte geçirdiği mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu kez Doğuş, sosyal medya hesabı üzerinden kötü haberi duyurdu. Ünlü şarkıcı, kayınvalidesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"MELEĞİMİZİ YİTİRDİK, ACIMIZ BÜYÜK..."

Doğuş paylaşımında, "Gece annemizi kaybettik, meleğimizi yitirdik. Acımız büyük… Öncelikle babamıza, eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." notunu paylaştı.

Şarkıcı Doğuş'u Yıkan Ölüm! Acı Haberi Duyurdu: Meleğimizi Kaybettik - Resim : 1

Doğuş’un bu paylaşımına kısa sürede takipçileri tarafından binlerce taziye mesajı geldi. Takipçileri ve sevenleri, hem Doğuş’a hem de eşi Hoşkedem Hidayetkızı’na yorumlarda başsağlığı diledi.

DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, 30 Haziran 1974 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Rize’nin İkizdere ilçesinden olan sanatçı, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti. Çocukluk yılları zorluklarla geçen Doğuş, aile içi problemler nedeniyle küçük yaşta evden ayrılmak zorunda kaldı. Hayat mücadelesi içinde kendi ayakları üzerinde durmayı başaran sanatçı, sahne adını da kendi seçimiyle Doğuş olarak değiştirdi. Müzik kariyerinde önemli bir yer edinen Doğuş, bir dönem Survivor yarışmasında da mücadele etti.

Son Güncelleme:
‘Tablet Reis’ Olarak Bilinen Fenomen Onurcan Güzel Cinsiyet Değiştiriyor Tablet Reis’ten Gündem Olan Karar
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ağlatan Ödül... Yasmin Erbil Gözyaşları İçinde Duyurdu Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ağlatan Ödül
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor