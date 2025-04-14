Şarkıcı Doğuş'u Yıkan Ölüm! Acı Haberi Duyurdu: Meleğimizi Kaybettik

2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen pop müziğinin güçlü sesi Doğuş, eşiyle birlikte geçirdiği mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu kez Doğuş, sosyal medya hesabı üzerinden kötü haberi duyurdu. Ünlü şarkıcı, kayınvalidesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"MELEĞİMİZİ YİTİRDİK, ACIMIZ BÜYÜK..."

Doğuş paylaşımında, "Gece annemizi kaybettik, meleğimizi yitirdik. Acımız büyük… Öncelikle babamıza, eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." notunu paylaştı.

Doğuş’un bu paylaşımına kısa sürede takipçileri tarafından binlerce taziye mesajı geldi. Takipçileri ve sevenleri, hem Doğuş’a hem de eşi Hoşkedem Hidayetkızı’na yorumlarda başsağlığı diledi.

DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, 30 Haziran 1974 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Rize’nin İkizdere ilçesinden olan sanatçı, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti. Çocukluk yılları zorluklarla geçen Doğuş, aile içi problemler nedeniyle küçük yaşta evden ayrılmak zorunda kaldı. Hayat mücadelesi içinde kendi ayakları üzerinde durmayı başaran sanatçı, sahne adını da kendi seçimiyle Doğuş olarak değiştirdi. Müzik kariyerinde önemli bir yer edinen Doğuş, bir dönem Survivor yarışmasında da mücadele etti.