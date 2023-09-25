Ece Ronay'a eski eşinden şiddet: Can güvenliğim yok, lütfen yardım edin!

Şarkıcı Ece Ronay, eşi Mehmet Bilir'den 31 Mayıs 2023 tarihinde boşanmıştı.

Boşanma sonrası 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvuru yapan Ronay, eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, LÜTFEN YARDIM EDİN"

Hem fiziki hem psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Ronay, sosyal medya hesabından, "İki gün önce bu kişi tarafından yumruk yedim. Beni bu insandan kurtarın artık. Can güvenliğim yok, lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Ronay, eski eşi tarafından şiddet gördüğü görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem