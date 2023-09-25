Serhat Akın'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı! Yarışmaya neden katıldığını açıkladı

Eski futbolcu Serhat Akın'dan yıllar sonra Survivor itirafı geldi. "Survivor'a katıldığıma için çok pişmanım. Aileme çok zarar verdi" ifadesini kullanan Serhat Akın, yarışmaya neden katıldığını açıkladı.

Serhat Akın'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı! Yarışmaya neden katıldığını açıkladı

Eski futbolcu Serhat Akın, Survivor yarışmasına neden katıldığını açıklayınca gündem oldu. Survivor 2017'ye ünlüler takımından katılan ve yarı finalde elenen Serhat Akın yıllar sonra yaptığı itirafla şaşırttı.

"Survivor'a gittiğime çok pişmanım. Aileme çok zarar verdi" diyen Serhat Akın bununla da kalmadı. Serhat Akın meğerse o dönem yarışmaya para için katılmış.

YARIŞMAYA PARA İÇİN KATILMIŞ

Survivor Serhat bu konuda yaptığı şu itirafla dikkat çekti:

"Bugüne kadar ilk kez söylüyorum. Fenerbahçeliler beni linç ederken bana 'Survivor Serhat' diyorlar. Ben niçin Survivor'a gittiğimi söyleyeyim. 42 yaşındayım, herkesin hayatında inişleri ve çıkışları olabilir. Benim 2 tane çocuğum var. Bütün hayatım onlar üzerine kurulu. Ben Survivor'a çocuklarımın okul parasını çıkartabilmek için gittim. O yüzden bir insanı eleştirirken hepimiz dikkatli olmalıyız."

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