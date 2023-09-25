Birce Akalay ve Mert Fırat aynı dizide buluşuyor

Ünlü oyuncular Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerini paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi 'Bir Derdim Var'ın müzik süpervizörlüğünü Mor ve Ötesi yürütecek.

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Birce Akalay ve Mert Fırat aynı dizide buluşuyor

Kanal D’nin Ayna Yapım imzalı yeni dizisi 'Bir Derdim Var'ın çekimleri yakında başlıyor.

İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlaması olan 'Bir Derdim Var'ın kadrosunda ayrıca Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar, Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu yer alıyor.

Adını Mor ve Ötesi'nin şarkısı 'Bir Derdim Var'dan alan dizinin müziklerini Aytekin Ataş yapıyor. Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Gençlerin ergenlik dönemindeki sorunlarını ekrana taşıyacak dizinin yapımcıları Lale Eren ve Kerem Çatay, yönetmeni ise Burak Müjdeci.

Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait dizinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de yer alıyor.

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