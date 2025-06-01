Ebru Yaşar Şanlıurfa’ya Damga Vurdu! On Binlerce Kişiye Büyük Sürpriz

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, şarkılarıyla on binlerce hayranına heyecan dolu anlar yaşattı. Sahneye puşi takarak çıkan ünlü sanatçı, yeni şarkısı Affet’i de seslendirerek büyük beğeni topladı.

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın kutlamalarında sahneye kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile çıkarak herkese sürpriz yapan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Şanlıurfa konserinde de hayranlarına bir sürpriz yaptı.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde sahne alan Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, sahneye kafasına puşi takarak çıktı.

Ebru Yaşar Şanlıurfa’ya Damga Vurdu! On Binlerce Kişiye Büyük Sürpriz - Resim : 1

ŞANLIURFA’DA UNUTULMAZ GECE

Ünlü sanatçı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılar ile tek bir ağızdan söyledi.

Ebru Yaşar Şanlıurfa’ya Damga Vurdu! On Binlerce Kişiye Büyük Sürpriz - Resim : 2

'ÇOK ŞANLIYIM'

Başına taktığı puşi ile sahneye çıkan Yaşar yaptığı konuşmada, ‘Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz’ dedi.

Ebru Yaşar Şanlıurfa’ya Damga Vurdu! On Binlerce Kişiye Büyük Sürpriz - Resim : 3

EN SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı Affet’in yanı sıra “Cumartesi”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar’ın repertuvarındaki eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu.

TÜRKÜLERİ BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Ebru Yaşar, davulcusu eşliğinde seslendirdiği “Urfalıyam Ezelden” ve “Urfa’nın Etrafı” yorumlarıyla büyük alkış aldı.

AFFET’İ İKİ KEZ OKUMUŞTU

Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkmıştı. Yeni şarkısı Affet’i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söylemişti.

Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha seslendirmişti. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirmişti.

Ebru Yaşar Şanlıurfa’ya Damga Vurdu! On Binlerce Kişiye Büyük Sürpriz - Resim : 4

CANNES’A DAMGA VURMUŞTU

Ebru Yaşar bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırarak festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden "The Mastermind" galasında kırmızı halıda yer almıştı.

Ebru Yaşar Cannes’da Fırtına Gibi Esti! Kırmızı Halıda Hollywood Yıldızlarıyla YarıştıEbru Yaşar Cannes’da Fırtına Gibi Esti! Kırmızı Halıda Hollywood Yıldızlarıyla YarıştıMagazin

Galatasaray'ın Tarihi Gecesine Ebru Yaşar Damgası! Şarkılarıyla Sahneyi Yıktı GeçtiGalatasaray'ın Tarihi Gecesine Ebru Yaşar Damgası! Şarkılarıyla Sahneyi Yıktı GeçtiSpor

Kaynak: TV100

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