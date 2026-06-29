'Dünyanın En Güzel Kızı' Thylane Blondeau ve Ben Attal Evlendi! İşte Son Hali

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25 yaşındaki Blondeau ile 29 yaşındaki DJ Ben Attal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sade ama şık bir törenle evlendi. Çiftin nikâh töreni, yakın dostları ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

GELİNLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ünlü model, düğününde pelerin detaylarıyla dikkat çeken beyaz bir gelinlik tercih etti. Saçlarını zarif bir topuz yaptıran Blondeau, doğal tonlardaki makyajı ve beyaz kala zambaklarından oluşan gelin buketiyle sade şıklığını ön plana çıkardı.

KLASİK OTOMOBİLLE GELDİLER

Düğün mekanına klasik bir Porsche 356 Speedster ile gelen Blondeau ve Attal, alışılmışın dışında bir tercihe imza atarak tören alanına birlikte giriş yaptı. Mekân önünde kendilerini bekleyen davetliler çifti alkışlarla karşılarken, mutlu anlar bol bol fotoğraflandı.

Moda dünyasında küçük yaşta yakaladığı şöhretle adından söz ettiren Thylane Blondeau, bu kez evliliğiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi