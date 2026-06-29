Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafik sigortalarında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Trafik sigortasından kaynaklı hasarlarda, kazaya karışan taraflar hasar talepleri için daha önce olduğu gibi 1 Temmuz’dan sonra da ilk olarak sigorta şirketine başvuracak.

SİGORTA ŞİRKETİ İLE VATANDAŞ ANLAŞABİLECEK

Kazada, araçta oluşan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının (400 bin TL) 10’da 1’ini aşıyorsa (40 bin TL), hasar tespiti eksperler tarafından gerçekleştirilecek. Yani 40 bin TL’nin üzerinde tüm hasarlarda eksper zorunluluğu bulunacak. Bu miktarın altındaki hasarlar için ise sigorta şirketi ile vatandaş kendi arasında anlaşabilecek.

Trafik kazalarında hasar tespitini yapacak olan eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak görevlendirilecek.

DEĞER KAYBI İÇİN BAŞVURU ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın kaleme aldığı köşe yazısına göre, 1 Temmuz itibariyle trafik kazası sonrası kusursuz olup da hasar gören araçlara, trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı da değişecek. Buna göre, araçta oluşan maddi hasar ile değer kaybı tazminatı aynı anda hesaplanacak. Vatandaşın talebi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kazalarda değer kaybı tazminatı belirlenecek. Eksper, araçta oluşan hasarı tespit ederken aynı zamanda araçtaki değer kaybını da hesaplayacak, düzenleyeceği eksper raporuna ödenecek değer kaybı tutarını dahil edecek. Aynı raporda hem araçtaki maddi hasar hem de değer kaybı tazminat tutarına yer verilecek. Araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahibi, değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak.

AĞIR YA DA TAM HASARDA ZORUNLU EKSPER DÖNEMİ

Trafik kazasında kaskolu araçta oluşan hasarın ağır ya da tam hasar olması halinde hasar tespitini zorunlu olarak eksper yapacak. Eksper ise trafik sigortasında olduğu gibi yine merkezi sistem üzerinden, otomatik olarak atanacak. Ağır hasar dışındaki hasarlarda sigorta şirketi ile sigortalı aralarında anlaşacak.

ORJİNAL PARÇA YOKSA KULLANILMIŞ PARÇA İLE DEĞİŞİM OLABİLECEK

Trafik kazasında hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parça ile değiştirilecek. Ancak, hak sahibinin onayının alınması veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkan olmaması halinde hasar gören parça, yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça ile değiştirilebilecek.

'TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR' BELGESİ ZORUNLU OLACAK

Zarar gören aracın ağır hasara uğramış olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.

Trafik kazasında hasarlı araca ve kaza yerine ilişkin fotoğraf ve görüntüler araç hasarları ile değer kaybı tazminatlarında yer alacak.

KAYITLI NUMARA BİLDİRİLMEK ZORUNDA

1 Temmuz’dan itibaren sigorta şirketine hasar başvurusunda bulunanlar e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasını sigorta şirketine bildirmek zorunda. Böylece, maddi hasarla birlikte hesaplanan değer kaybı tazminatı bilgisi sigorta şirketleri tarafından hak sahiplerine anında iletilecek.

Trafik sigortası poliçesi yaptırılırken de vatandaşlar yine e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonunu vermek zorunda olacaklar.

Kaynak: Hürriyet