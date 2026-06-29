AK Parti Kampında Masaya Geldi! Emekliye Zam ve Gündüz Kuşağı Programları İçin Kritik Talep

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AK Parti'nin Sakarya'da düzenlediği istişare kampında milletvekilleri, il teşkilatlarından gelen vatandaş taleplerini değerlendirdi. Toplantılarda en çok ekonomi, "Terörsüz Türkiye" süreci, gündüz kuşağı televizyon programları ve hobi bahçeleriyle ilgili şikâyetler öne çıktı.

EMEKLİ VE DAR GELİRLİLER İÇİN ZAM TALEBİ

Kampın en önemli gündem maddelerinden biri ekonomik beklentiler oldu. İl teşkilatları, özellikle emekliler ile dar gelirli vatandaşların maaşlarının artırılması yönündeki talepleri milletvekilleri ve bakanlara iletti. Üreticilere sağlanan desteklerin artırılması isteği de toplantılarda sıkça dile getirildi. Ancak ekonomi yönetiminin, maaş artışlarının bütçe dengeleri üzerindeki etkisi nedeniyle bu konuda temkinli bir yaklaşım sergilediği öğrenildi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNDE YASA BEKLENTİSİ

Toplantılarda "Terörsüz Türkiye" süreci de kapsamlı şekilde ele alındı. Sürece genel anlamda destek verilirken, adımların dikkatli ve planlı şekilde atılması gerektiği vurgulandı. TBMM yaz tatiline girmeden önce bu konuda bir kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının beklendiği ifade edilirken, AK Parti'nin yaklaşık 12-13 maddeden oluşan bir düzenleme üzerinde çalıştığı ve teklifin temmuz ayında olgunlaşmasının hedeflendiği belirtildi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA TEPKİ

Vatandaşlardan gelen talepler arasında gündüz kuşağı televizyon programları da öne çıktı. Parti kurmaylarına iletilen değerlendirmelerde, aile yapısını olumsuz etkilediği ve toplumsal değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle bu programlara yönelik düzenleme yapılması yönünde yoğun beklenti olduğu aktarıldı. Ayrıca sosyal medyada nefret söylemi ve kutuplaştırıcı içeriklere karşı daha ağır yaptırımlar uygulanması talebi de gündeme geldi.

HOBİ BAHÇELERİNE YENİ İZİN YOK

Kampın dikkat çeken başlıklarından biri de hobi bahçeleri oldu. Özellikle büyükşehirlerin çevresindeki tarım ve orman arazilerinde izinsiz yapılaşmanın devam ettiğine dikkat çekilirken, AK Parti yönetimi bu tür kaçak yapılaşmalara izin verilmeyeceğini ve tespit edilen yapıların yıkılacağını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi