Kasımpaşa’da Sokak Ortasında Linç Girişimi! Dubayla Vurdular, 3 Yerinden Bıçakladılar, Taciz İddiası Kanlı Bitti

İstanbul Kasımpaşa’da, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiası kanlı bitti. Tacizle suçlanan 60 yaşındaki şahıs, çocuğun annesi, amcası ve annenin eski eşi tarafından tekme, yumruk ve park dubalarıyla darbedildikten sonra ekmek bıçağıyla ağır yaralandı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 26 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin (60), Zeliha Z.’nin (29) kızı N.T.G.’yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.’ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

Kasımpaşa’da Sokak Ortasında Linç Girişimi! Dubayla Vurdular, 3 Yerinden Bıçakladılar, Taciz İddiası Kanlı Bitti - Resim : 1

BİLİNCİ KAPALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi.

Kasımpaşa’da Sokak Ortasında Linç Girişimi! Dubayla Vurdular, 3 Yerinden Bıçakladılar, Taciz İddiası Kanlı Bitti - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kasımpaşa’da Sokak Ortasında Linç Girişimi! Dubayla Vurdular, 3 Yerinden Bıçakladılar, Taciz İddiası Kanlı Bitti - Resim : 3

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.’nin, N.T.G.’yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasımpaşa’da Sokak Ortasında Linç Girişimi! Dubayla Vurdular, 3 Yerinden Bıçakladılar, Taciz İddiası Kanlı Bitti - Resim : 4

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Erol Ş.’nin darbedildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.

Kaynak: DHA

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