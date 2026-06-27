Yeraltı Dizisinde Bomba Transfer! Kulisler Hareketlendi

Yeni sezon hazırlıkları süren "Yeraltı" dizisiyle ilgili kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kadroya katılması için görüşmelerin başlayacağı öne sürülürken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

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Yeraltı Dizisinde Bomba Transfer! Kulisler Hareketlendi
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NOW ekranlarında yayınlanan ve sezonun en çok ses getiren yapımları arasında gösterilen "Yeraltı" dizisi, yeni sezon hazırlıkları başlamadan kulisleri hareketlendirdi. Medyapım imzalı dizinin kadrosuna ilişkin ortaya atılan son iddia, izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre, başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yeni sezonda "Yeraltı" dizisinin oyuncu kadrosuna katılması gündemde. Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım için henüz resmi yeni sezon görüşmeleri başlamamış olsa da, Hacıoğlu'nun isminin kulislerde konuşulması dikkat çekti.

Yeraltı Dizisinde Bomba Transfer! Kulisler Hareketlendi - Resim : 1

Transfer iddiasının resmiyet kazanıp kazanmayacağı ise önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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