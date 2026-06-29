Özgür Özel'in Yeni Parti Planı İle İlgili Flaş İddia: Kritik Tarih Belli Oldu! CHP Kulisleri Hareketli

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay sürecine ilişkin hareketlilik devam ediyor. Parti kulislerinde, Özgür Özel'e yakın ekibin mahkemeye yapacağı başvurunun zamanlaması ve olası yeni siyasi yol haritası en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

11 TEMMUZ TARİHİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, 17 Haziran'da delege imzalarının teslim edilmesinin ardından başlayan süreçte 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da sona ereceği değerlendiriliyor. Tüzük gereği olağanüstü kurultay kararının en az 15 gün önceden ilan edilmesi gerektiği için 11 Temmuz tarihi kritik önem taşıyor. Bu nedenle Özel cephesinin bu tarihe kadar Genel Merkez'den gelecek olası adımları bekleyeceği ifade ediliyor.

YARGI SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Özel'e yakın kaynaklar, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtay'dan hukuki süreci netleştirecek bir karar çıkabileceği beklentisinin sürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle hem siyasi hem de hukuki gelişmeler eş zamanlı olarak takip ediliyor.

ERKEN SEÇİM DURUMUNDA FARKLI SENARYOLAR DA GÜNDEMDE

Olası bir erken seçim ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerle temasların sürdüğü ifade ediliyor. Kulis bilgilerine göre, Anadolu Birliği Partisi ile CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

'YENİ PARTİ' İSMİ MASADA

Özgür Özel ekibinin yeni bir siyasi oluşum ihtimaline yönelik hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, kurulması planlanan partinin ismi konusunda da çalışmalar yapılıyor. Parti kulislerinde "Yeni Parti" adının öne çıkan seçeneklerden biri olduğu ifade ediliyor.

GRUP TOPLANTISI VE MYK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

CHP'de bu hafta gerçekleştirilecek grup toplantısı ve MYK toplantısı da dikkatle takip ediliyor. Salı günü TBMM'deki grup toplantısında Özgür Özel'in konuşma yapması beklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK'da bazı il başkanlarıyla ilgili ihraç ve görevden alma kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Habertürk