Çukur ve Diriliş Ertuğrul'un Acı Kaybı: Ünlü Oyuncu Mustafa Başalan Hayatını Kaybetti!

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Türk televizyon ve sinema dünyası, güne acı bir kayıp haberiyle uyandı. Çok sayıda iddialı prodüksiyonda, dönem dizilerinde ve reklam filmlerinde yer alan tecrübeli oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ONUR AKAY DUYURDU

52 yaşındaki usta oyuncunun ani ölüm haberini, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Akay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dilerim."

MUSTAFA BAŞALAN KİMDİR?

Mustafa Başalan, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi popüler yapımlarda yer almış ve birçok reklam filminde kamera karşısına geçmişti. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü, Gassal, Beyto, Dünyayı Kurtaran Adam

Kaynak: Haber Merkezi