Dönence’de Başrol Bilmecesi! Kıvanç Tatlıtuğ’a Partner Bulunamıyor

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı “Dönence” dizisinde kadın başrol sorunu büyüyor. Pınar Deniz’in projeden ayrılmasının ardından yeni isimlerle görüşmeler sonuçsuz kalınca çekim takvimi belirsizliğe girdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital platform için hazırlanan ve daha çekimlere başlamadan gündem yaratan “Dönence” dizisinde başrol krizi yaşanıyor. Projede Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri olacak kadın oyuncu için yürütülen arayış henüz sonuç vermedi.

İlk etapta Pınar Deniz ile anlaşmaya varılmıştı. Ancak başarılı oyuncu, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’dan gelen yeni film teklifi nedeniyle projeden son anda çekilme kararı aldı. Deniz’in dizide bölüm başına 3 milyon TL kazanacağı öğrenilmişti.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Pınar Deniz’in ayrılığının ardından gündeme gelen isimlerden biri olan Burcu Biricik’in de teklifi kabul etmemesiyle yapım ekibi alternatif arayışına yöneldi. Ancak şu ana kadar kadın başrol için net bir isimle anlaşma sağlanamadı.

ÇEKİMLER BELİRSİZ

Yaşanan gelişmeler sonrası dizinin çekim takvimi de belirsizliğini koruyor. Yapım ekibinin, projeyi planlanan tarihte başlatabilmek için görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.

Dönence dizisinde yaşanan başrol krizi, sektörde de dikkatle takip edilirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerinin kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kıvanç Tatlıtuğ
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
