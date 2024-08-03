Diziden Ayrılacak mı? Berk Atan'dan 'Gönül' Dağı Kararı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nın 5. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan, yeni sezon için sözleşme imzalamayınca çıkan ayrılık haberleri, oyuncunun son hamlesiyle yalanlanmış oldu.

Diziden Ayrılacak mı? Berk Atan'dan 'Gönül' Dağı Kararı

TRT12in fenomen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolü Berk Atan’ın dizinin 5. sezonu için anlaşma yapmamasıyla ayrılık iddiası gündeme gelmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, oyuncu 5. sezon için bu hafta yaptığı görüşmede yapımcıyla el sıkıştı.

YENİ KARAKTERLER GELİYOR

Eskişehir’de çekilen dizinin yeni sezonu öncesi fenomen diziye Kiraz ve Sefer adlı yeni karakterler katılacak. Dizide Beril Karademir’in hayat verdiği Zahide büyük kızı Sedef, oğlu İsmet’i oynayan Ali Toptaş ve minik Ayşe’nin büyüklük halleri hikâyede yer alacak.

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